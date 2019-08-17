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  • 17.08.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 22:07

Son dakika: 'daki görevinden istifa etti!

Son dakika haberine göre 'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten aynı zamanda Sarı-Kırmızılılar'ın eski futbolcusu olan Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da Hasan Şaş depremi!

'da yardımcı antrenör , istifa ettiğini açıkladı.



Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıkladı. Şaş, yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ıma hocama ki adam gibi adam, levent kardeşime ümit kardeşime başarılar diliyorum kalbim hep sizinle ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin hoş çakalın. Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" ifadelerine yer verdi.

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