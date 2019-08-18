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  • 18.08.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 12:41

Yeşil sahada gelen ölüm | hayatını kaybetti

Kayseri’de Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’un 8 Mayıs 1982 tarihinde Sümer Stadı’nda oynanan YSE-Başakpınar maçında vefat eden cusu adına düzenlediği futbol turnuvasının final maçı üzücü bir olaya sahne oldu. Final maçını yöneten kulübün kurucularından , saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeşil sahada gelen ölüm

Başakpınar Stadı'nda beldenin kulübü tarafından 1982 yılında bir maçı esnasında saha içinde hayatını kaybeden oyuncusu Şaban Tankurt anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final maçını ise kulübün kurucularından yönetti. Yarım saatlik iki devre halinde oynanan final maçının ilk yarısı bitip takımlar soyunma odasına giderken Aziz Toker, fenalaşarak yere yığıldı.

Toker'e ilk müdahele sahada bulunan ambulansta yapılarak Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aziz Toker hayatını kaybetti.

Protokol üyelerinin önünde gerçekleşen olay sonrasında final maçı yarıda kaldı. Kulüp yöneticileri ve her iki takım oyuncuları hastaneye giderek acı haber karşısında büyük şok yaşadı.

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