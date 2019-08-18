Bugünkü
Takvim

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Şaş dün şok bir karar alarak istifa ettiğini açıkladı. Şaş sosyal medyadan, “Ben sevdiğime zarar vermem.Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın” ifadesini kullandı...

Hasan Şaş şoku
Sezonu Denizli deplasmanında aldığı yenilgiyle açan Galatasaray bir şokla daha sarsıldı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şaş önceki akşam cezalı olduğu için tribünden izlediği Denizlispor maçının ardından rakip takım taraftarları ile tartışma yaşamıştı. Genç hoca ilk olarak sosyal medya hesabından, "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adeletiyle ezileceksiniz" açıklamasını yaptı. Şaş kısa bir süre sonra ise "Galatasarayım'a, hocama (ki adam gibi adam), Levent kardeşime Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın" diyerek görevini bıraktığını duyurdu.

Hasan Şaş'ın Denizli'deki olaylar sonrası kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri