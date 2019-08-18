Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etti Galatasaray yardımcı antrenörü Şaş dün şok bir karar alarak istifa ettiğini açıkladı. Şaş sosyal medyadan, “Ben sevdiğime zarar vermem.Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın” ifadesini kullandı...

Sezonu Denizli deplasmanında aldığı yenilgiyle açan Galatasaray bir şokla daha sarsıldı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şaş önceki akşam cezalı olduğu için tribünden izlediği Denizlispor maçının ardından rakip takım taraftarları ile tartışma yaşamıştı. Genç hoca ilk olarak sosyal medya hesabından, "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adeletiyle ezileceksiniz" açıklamasını yaptı. Şaş kısa bir süre sonra ise "Galatasarayım'a, hocama (ki adam gibi adam), Levent kardeşime Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin hoşçakalın" diyerek görevini bıraktığını duyurdu.



Hasan Şaş'ın Denizli'deki olaylar sonrası kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.