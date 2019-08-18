İtalyan Sky Sports'un haberine göre dünya yıldızı futbolcu Çizme'de forma giymeye sıcak bakıyor.
Rusya'dan Arap ülkelerinden ve Hollanda'dan gelen teklifleri geri çeviren 36 yaşındaki yıldız ile Mor Menekşeler'in görüşmelerinde mesafe kat edildiği belirtilirken, pazartesi günü resmi açıklamanın yapılabileceği ifade edildi.
Fiorentina'nın Ribery'nin son kulübü olacağı tahmin ediliyor.
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