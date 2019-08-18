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  • 18.08.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 17:07

Son dakika transfer bombası: yolunda

'ten ayrıldığından bu yana bir kulübe imza atmayan , İtalya Serie A ekiplerinden yolunda. Fiorentina'nın Ribery'nin son kulübü olacağı tahmin ediliyor.

Yeni rotası belli oldu

İtalyan 'un haberine göre dünya yıldızı futbolcu Çizme'de forma giymeye sıcak bakıyor.

'dan Arap ülkelerinden ve 'dan gelen teklifleri geri çeviren 36 yaşındaki yıldız ile 'in görüşmelerinde mesafe kat edildiği belirtilirken, pazartesi günü resmi açıklamanın yapılabileceği ifade edildi.

'nın Ribery'nin son kulübü olacağı tahmin ediliyor.

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