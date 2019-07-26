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  • 26.07.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:16

maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 BJK Eibar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmak istiyorlar. Peki, Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 BJK Eibar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda? Geçtiğimiz sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. İlk hazırlık maçı ise İspanya temsilcisi Eibar takımıyla yapılacak. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 BJK Eibar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Eibar hazırlık maçında karşı karşoya gelecek. Beşiktaş - Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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