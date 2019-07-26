Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.07.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:26

'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz yıl Sivas'da forma giyen ve ile anlaşma sağlayan Pereira Dos Santos bu akşam İstanbul'a gelecek. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Brezilyalı isim daha sonra takımın Avusturya kampına katılacak.

'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Pereira Dos Santos bu akşam İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

Geçen sezonu Sivas'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.

Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'a geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri