Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta adaylar çoğalıyor... Vitor Hugo'yu son anda elinden kaçıran Siyah-Beyazlılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Yönetim, menajer önerisiyle gündeme gelen Facundo Roncaglia için harekete geçti. Arjantinli yıldızın bonservisi Celta Vigo'da bulunuyor.
GEÇEN SEZON VALENCIA'DAYDI
32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giymişti. Ancak Roncaglia'nın Celta ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Beşiktaş mecburen bonservis pazarlığı yapacak.
14 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği Arjantinli stoper geçen sezon Valencia formasıyla 24 maça çıktı. Roncaglia, Arjantin Milli Takımı'yla da 14 karşılaşmaya çıktı.
GEÇEN SEZON VALENCIA'DAYDI
32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giymişti. Ancak Roncaglia'nın Celta ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Beşiktaş mecburen bonservis pazarlığı yapacak.
14 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Abdullah Avcı'nın transferine onay verdiği Arjantinli stoper geçen sezon Valencia formasıyla 24 maça çıktı. Roncaglia, Arjantin Milli Takımı'yla da 14 karşılaşmaya çıktı.
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