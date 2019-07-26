2010'da vurularak öldürülen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın cinayeti hakkındaki davada flaş bir gelişme yaşandı. Wright'ın eşi Sherra Wright, "birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme" suçlamasını kabul etti. Sherra Wright, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

010'da gizemli bir şekilde kaybolduktan sonra vurularak öldürüldüğü tespit edilen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın cinayeti ile ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşında yaşamını yitiren Wright'ın eşi Sherra Wright, "birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme" suçlamasını Shelby İli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kabul etti.