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  • 26.07.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 11:39

Öldürülen yıldızının karısından kan donduran itiraf! 1 milyon dolar için ...

9 sene önce e kurban giden oyuncusu 'ın öldürülmesi ile ilgili karısı 'tan kan donduran bir itiraf geldi. Sherra Wright 9 yıl sonra cinayete yardım ve yataklık yaptığını açıkladı. Cinayeti 1 milyon dolarlık hayat sigortası için işlediğini açıklayan Wright'ın açıklamaları sonrası ünlü cunun ölümü ile ilgili gizli kalan noktalar da açığa çıkmış oldu.

2010'da vurularak öldürülen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın cinayeti hakkındaki davada flaş bir gelişme yaşandı. Wright'ın eşi Sherra Wright, "birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme" suçlamasını kabul etti. Sherra Wright, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

010'da gizemli bir şekilde kaybolduktan sonra vurularak öldürüldüğü tespit edilen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın cinayeti ile ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşında yaşamını yitiren Wright'ın eşi Sherra Wright, "birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme" suçlamasını Shelby İli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kabul etti.

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