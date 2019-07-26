Transferde sessiz ama derinden ilerleyen Beşiktaş'tan dün çok flaş bir hamle geldi... Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı sağ bek Douglas ile her konuda anlaşmaya vardı.
ALİ NAİBİ DE AÇIKLADI
Beşiktaş'ın 3 yıllık teklifini kabul eden Douglas bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzaya atacak. Sambacı ardından da Avusturya kampına katılacak. Yönetici Ali Naibi de Douglas ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
TAPUSU ELİNDE
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya 1.5 milyon Euro imza parası verilecek. Douglas yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacak. Brezilyalı futbolcu geçen sezon Sivas'ta kiralık oynamıştı.
UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ
Geçen sezon Sivas formasını giyen Douglas'ın transferi uzun süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Brezilyalı yıldız en sonunda Kartal'a 'evet' dedi.
ALİ NAİBİ DE AÇIKLADI
Beşiktaş'ın 3 yıllık teklifini kabul eden Douglas bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzaya atacak. Sambacı ardından da Avusturya kampına katılacak. Yönetici Ali Naibi de Douglas ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
TAPUSU ELİNDE
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya 1.5 milyon Euro imza parası verilecek. Douglas yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacak. Brezilyalı futbolcu geçen sezon Sivas'ta kiralık oynamıştı.
UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ
Geçen sezon Sivas formasını giyen Douglas'ın transferi uzun süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi. Brezilyalı yıldız en sonunda Kartal'a 'evet' dedi.
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