Bugünkü
Takvim

'ta sesleri! Anlaşma çok yakın...

Stoper arayışını dört koldan sürdüren , formasını giyen için kiralama teklifi yaptı. Anlaşma çok yakın...

Martins Indi sesleri
Abdullah Avcı'nın ısrarla sol ayaklı stoper istemesi nedeniyle 4 koldan arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Bruno Mantins Indi sesleri yükseliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU
Siyah-Beyazlılar, İngiltere Championships takımı Stoke City'de forma giyen Hollandalı yıldız için düğmeye bastı. Yönetimin, Stoke City'le satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Martins Indi ile büyük oranda anlaştığı, İngiliz kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği belirlendi. Daha önce Porto ve Feyenoord formasını giyen yıldız futbolcu güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta Martins Indi sesleri! Anlaşma çok yakın...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri