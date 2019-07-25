Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.07.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 20:04

UEFA Avrupa Ligi - | A Spor canlı izle

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz , Slovenya takımı ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanacak kritik mücadeleden galip gelmesi halinde deplasmana avantaj ile gidecek olan Yeni Malatyaspor, orada lehine alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdıracak. Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana - CANLI

Temsilcimiz , UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Slovenya takımı 'nda ağırlıyor.

Karşılaşmayı hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Rui Tavares ve Bruno Rodrigues yapacak.


Müsabaka A Spor ve takvim.com.tr'den canlı yayınlanacak.



YENİ MALATYASPOR - OLİMPİJA LJUBLJANA İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Fabien, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri, Fofana, Jahovic.

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Tomic, Suljic, Brkic, Vukusic, Çekiçi.


ZORLU MAÇ ÖNCESİ SERGEN YALÇIN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , UEFA Avrupa 2. eleme turundaki ilk maçlarını kazanmak istediklerini söyledi. Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir ön eleme oynayacaklarını belirtti.

Kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Yalçın, "3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez. Şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim." diye konuştu.

Sergen Yalçın, rövanşlı oynayacaklarını maçın zor olduğuna değinerek, şöyle devam etti:
"Rakibimiz oranın iyi takımlarından bir tanesi. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha takıma katılacak oyuncular da var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla. O yüzden bu maç bizim için de değerli. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum."

ŞENOL GÜNEŞ YENİ MALATYASPOR'U İZLEYECEK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriUEFA Avrupa Ligi Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana canlı izle | A Spor canlı izle
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri