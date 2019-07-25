ASpor CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana - CANLI



Müsabaka A Spor ve takvim.com.tr'den canlı yayınlanacak.







YENİ MALATYASPOR - OLİMPİJA LJUBLJANA İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Fabien, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri, Fofana, Jahovic.



Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Tomic, Suljic, Brkic, Vukusic, Çekiçi.





ZORLU MAÇ ÖNCESİ SERGEN YALÇIN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa 2. eleme turundaki ilk maçlarını kazanmak istediklerini söyledi. Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir ön eleme oynayacaklarını belirtti.

Kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Yalçın, "3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez. Şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim." diye konuştu.

Sergen Yalçın, rövanşlı oynayacaklarını maçın zor olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Rakibimiz oranın iyi takımlarından bir tanesi. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha takıma katılacak oyuncular da var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla. O yüzden bu maç bizim için de değerli. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum."



ŞENOL GÜNEŞ YENİ MALATYASPOR'U İZLEYECEK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.