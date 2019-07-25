UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. İşte Konuk ekip Olimpija Ljubljana'nın 14. dakikada öne geçtiği gol...
İşte Olimpija Ljubljana'nın öne geçtiği gol25.07.2019 22:18
- GOL | Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
- Yeni Malatyaspor'un öne geçtiği gol! (66. dakikada Jahovic)
- İşte Olimpija Ljubljana'nın öne geçtiği gol
- Malatya'ya beraberliği getiren gol! Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija Ljubljana (DK:20 Mina)
- Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!
- Galatasaray'la adı anılan Josef de Souza İstanbul'a geldi
- Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması!
- Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
- Menajer Ahmet Bulut Falcao'nun Galatasaray'a transferini konuştu!
- Cezayir Milli Takım kaptanı Riyad Mahrez darbeci Sisi'nin Başbakanı'nı görmezden geldi!
- Beşiktaş, Kocaelispor'u farklı mağlup etti! (Maç sonucu: Beşiktaş 7-1 Kocaelispor)
- Trabzonspor 2019-2020 sezonu son formasını tanıttı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.