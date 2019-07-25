UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. İşte Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede 20. dakikada Mina'nın attığı skoru eşitleyen gol...
Malatya'ya beraberliği getiren gol! Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija Ljubljana (DK:20 Mina)25.07.2019 20:50
- Malatya'ya beraberliği getiren gol! Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija Ljubljana (DK:20 Mina)
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