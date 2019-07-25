Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin ile karşı karşıya geldiği maçın 12.dakikasında 28 yaşındaki futbolcu Tolgay Arslan sakatlık geçirdi ve sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

Oyuncunun sakatlığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.