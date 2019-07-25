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  • 25.07.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 20:19

Son dakika: 'de sakatlandı

hazırlık maçında sakatlık şokuyla sarsıldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'da Bundesliga ekibi ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerde maçın 12. dakikasında sakatlandı.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız isim sakatlandı

'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ile karşı karşıya geldiği maçın 12.dakikasında 28 yaşındaki futbolcu sakatlık geçirdi ve sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

Oyuncunun sakatlığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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