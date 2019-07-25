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Yeni Malatyaspor'un öne geçtiği gol! (66. dakikada Jahovic)

25.07.2019 22:23

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. İşte Yeni Malatya Stadı'nda 66. dakikada Jahovic'in penaltıdan attığı golle temsilcimizin öne geçtiği gol...


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