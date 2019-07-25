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GOL | Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana

25.07.2019 22:25

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede skoru belirleyen golü 74. dakikada Savic attı.


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