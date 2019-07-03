Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.07.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:24

duyurdu! ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kruse transferini resmen açıkladı

, ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığını açıkladı Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Max Kruse Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyecek

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe duyurdu! Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri