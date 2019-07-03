Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığını açıkladı Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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