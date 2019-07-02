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  • 02.07.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:27

'nin yeni transferi 'a geldi

'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı yeni futbolcusu , ’a geldi. Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.

'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı yeni 10 numarası , 'a geldi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Max Kruse'yi taşıyan uçak iniş yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Alman yıldız bugün İstanbul'da olacağını ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.

İŞTE MAX KRUSE'NİN YAPTIĞI PAYLAŞIM:

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