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  • 02.07.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 19:51

formasını giydi

'nin kadrosuna kattığı ve ini açıkladığı Alman golcü , sarı-lacivertli formayı giydi. Bugün 'a gelen Max Kruse, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

Kruse formayı giydi

'den yapılan açıklamada, 'yi kulüpte yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör karşıladı. Fenerbahçe formasını da giyen Max Kruse, bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe'den yapılan açımlada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün anlaşmaya vardığı ve ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse 'a geldi. Alman futbolcu, ön sözleşmeyi Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile imzalamıştı.

Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan futbolcu Max Kruse akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Max Kruse'yi Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli karşıladı."

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