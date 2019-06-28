Fenerbahçe Max Kruse transferini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile duyurdu

Sarı lacivertliler 31 yaşındaki Alman santrforla anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."