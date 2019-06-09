Portekiz ile Hollanda karşı karşıya geliyor. UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İsviçre ve İngiltere'yi saf dışı bırakan Portekiz ve Hollanda finalde kupa için mücadele edecek. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu bugün belli olacak. Peki, Portekiz - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

PORTEKİZ - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Portekiz mi, Hollanda mı? UEFA'nın yeni turnuvasının ilk şampiyonu belli oluyor. Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali 9 Haziran'da (bugün) oynanacak. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak final maçı Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İspanyol hakem Alberto Undiano yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho, Fernandes; Silva, Ronaldo, Guedes

Hollanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Babel; Depay

PORTEKİZ'İN FİNAL AŞAMASI

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İsviçre'yi 3-1 yenerek finale çıktı.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan yarı final maçında Portekiz ile İsviçre karşılaştı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle Portekiz'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin yaptığı ortada topa hareketlenirken ceza alanında yerde kalan Steven Zuber'in pozisyonu için penaltı bekledi ancak hakem Felix Brych oyunu devam ettirdi. Brych, ardından gelişen atakta Bernardo Silva'nın ceza sahasında düşürülmesiyle Portekiz lehine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Zuber'in pozisyonunu inceleyen Alman hakem, Portekiz lehine verdiği kararı iptal ederek penaltıyı İsviçre'nin kullanacağını işaret etti.

Ricardo Rodriguez, 57. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi.

Son anlarda yeniden sahneye çıkan Ronaldo, 88 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle "hat-trick" yaptı ve mücadeleden 3-1 galip ayrılan Portekiz, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi.

HOLLANDA'NIN FİNAL AŞAMASI

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu.

Portekiz'in Guimaraes kentindeki Afonso Henriques Stadı'nda oynanan yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşılaştı.

İngiltere, 32. dakikada Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Matthijs de Ligt'in 73. dakikada kaydettiği golle rakibine cevap veren Hollanda, durumu 1-1 yaptı ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi.

Uzatma devrelerinde golleri bulan taraf Hollanda oldu. Kyle Walker'ın 97. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlük yakalayan Hollanda, 114. dakikada Quincy Promes'in bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve finale çıktı.