İzlanda Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yenerek üst üste üçünü galibiyetini aldı. Sıradaki rakibi İzlanda'ya konuk olacak olan Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Şenol Güneş yönetiminde beşinci galibiyetini alan Türkiye, İzlanda'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? H Grubu Türkiye milli takım puan durumu nasıl? İşte detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Türkiye'nin Fransa galibiyetinden sonraki rakibi İzlanda. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye - İzlanda maçı 11 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. İzlanda'da oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA'YA KARŞI TARİHİ GALİBİYET

Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı.

Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA BAŞARILI

Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti.

H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 2019'DAKİ GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı 5. maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, Güneş yönetiminde dün oynadığı karşılaşmada son dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adamın ikinci döneminde sırasıyla Arnavutluk, Moldova, Yunanistan, Özbekistan ve son olarak Fransa'yı mağlup etti.

YALNIZCA 1 GOL YEDİ

Şenol Güneş, 28 Şubat 2019'da 4 yılllık görev getirildiğinin açıklanmasının ardından geçen 78 günde, milli takımın başında 3'ü resmi 2'si özel olmak üzere 5 maçta görev aldı.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı bu 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bu maçlarda toplam 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, savunmasındaki başarıyla da dikkati çekti.

Milli takım, bu dönemdeki tek golü Antalya'da oynadığı hazırlık maçının uzatma dakikalarında Yunanistan'dan yedi.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'ndeki üçüncü karşılaşmasında ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

GRUP LİDERİ TÜRKİYE

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başladı.

Şenol Güneş yönetiminde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve 9 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, grup liderliğine yükseldi.

Milli takımın lider olduğu grupta Fransa 6 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı.

Altı takımın yer aldığı H Grubu'nda 3. maçlar sonunda Arnavutluk ve Moldova üçer puana sahipken, son sıradaki Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.

Takım O G B M A Y P Türkiye 3 3 0 0 8 0 9 Fransa 3 2 0 1 8 3 6 İzlanda 3 2 0 1 3 4 6 Arnavutluk 3 1 0 2 3 3 3 Moldova 3 1 0 2 2 8 3 Andorra 3 0 0 3 0 6 0

DÜNYA ŞAMPİYONUNA İSABETLİ ŞUT ŞANSI VERMEDİ

A Milli Takım, Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yendiği maçta güçlü rakibine isabetli şut şansı da tanımadı.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 11 ay önce finalde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, Konya'da oynanan karşılaşmayı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.

YENİ JENERASYON UMUT VERİYOR

A Milli Futbol Takımı, ağırlıklı olarak yenilenen kadrosuyla mücadele ettiği elemelerde aldığı başarılı sonuçların yanı sıra, mücadeleci oyunuyla da beğeni topluyor.

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu milli takımda yeni jenerasyon, Türk sporseverlere gelecek için umut veriyor.