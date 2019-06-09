Hasan Ali Mbappe’yi sahadan sildi Maça sağ kanatta başlayan Mbappe’yi Hasan Ali sahadan silince Fransız yıldız sol kanada geçti!

SAKATLIĞINI atlatan Hasan Ali Kaldırım Fransa maçının 11'nde kendisine yer bulmakla kalmadı kariyerinin en iyi maçlarından bir tanesine imza attı. Futbol piyasasında değeri 200 milyon Euro olarak gösterilen Mbappe ile karşı karşıya oynayan Hasan Ali Kaldırım, dünya yıldızına çok zor anlar yaşattı. Fransız yıldız ilk yarıda hocasının talimatıyla sağ kanada geçmek zorunda kaldı.