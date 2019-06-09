Son dakika haberi... TRT Spor'un geçtiği bilgiye göre Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Son dakika haberi... TRT Spor'un geçtiği bilgiye göre Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.
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