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  • 09.06.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 10:48

Son dakika: 'ın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon 'u çalıştıran tecrübeli teknik adam 'ın yeni adresi belli oldu. Yalçın bu sezon Evkur 'un başında yer alacak.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Son dakika haberi... Spor'un geçtiği bilgiye göre Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.

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