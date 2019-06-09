İzlanda evinde hata yapmadı

Türkiye ile aynı grupta yer alan İzlanda sahasında karşılaştığı Arnavutluk'u tek golle mağlup etti ve 3 maçta 6 puana ulaştı... İzlanda'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Gudmundsson kaydetti. Rakibimiz İzlanda ile salı günü deplasmanda karşılaşacağız... Grubumuzdaki diğer mücadelede ise Moldova ile Andorra karşılaştı. Moldova evinde 10 kişi kaldığı karşılaşmada rakibini 1-0 yendi. Maçın tek golü 8. dakikada Igor Armas'tan geldi. 46'da Moldovalı Artur Ionita ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
- Spor
- 09.06.2019
- Gazete
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