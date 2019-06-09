Dünya şampiyonu Fransa'yı dize getirdik... Milliler, dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3'te 3 yaptı. 29'da golü bulduk. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih topu kafayla kale ağzına çevirdi. Kaan, kale dibinden topu kafayla ağlara gönderdi.
FRANSA'YI HATAYA ZORLADIK
37'DE İrfan Can'ın pasında topla buluşan Burak mutlak bir golü kaçırdı. 40'ta Fransa çıkarken hataya zorladık. Dorukhan'ın pasında Cengiz Ünder yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı.
ÜST ÜSTE GOLLER KAÇIRDIK
55'TE Pavard'ın hatasında topu önünde bulan Burak'ın vuruşunu Lloris kurtardı. Devamında Kenan kale dibinden kaçırdı. 67'de Pavard ortaladı. Griezmann indirdi. Giroud kale dibinde dokunamadı.
MAHMUT'TAN MÜTHİŞ FÜZE
69'DA Mahmut Tekdemir yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Fransa kalecisi Lloris çıkardı. 87'de Kenan'ın pasında Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu direği yaladı.
FRANSA'YI HATAYA ZORLADIK
37'DE İrfan Can'ın pasında topla buluşan Burak mutlak bir golü kaçırdı. 40'ta Fransa çıkarken hataya zorladık. Dorukhan'ın pasında Cengiz Ünder yaptığı şık vuruşla farkı 2'ye çıkardı.
ÜST ÜSTE GOLLER KAÇIRDIK
55'TE Pavard'ın hatasında topu önünde bulan Burak'ın vuruşunu Lloris kurtardı. Devamında Kenan kale dibinden kaçırdı. 67'de Pavard ortaladı. Griezmann indirdi. Giroud kale dibinde dokunamadı.
MAHMUT'TAN MÜTHİŞ FÜZE
69'DA Mahmut Tekdemir yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Fransa kalecisi Lloris çıkardı. 87'de Kenan'ın pasında Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu direği yaladı.
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