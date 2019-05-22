Adana Demirspor - Hatayspor maçı hangi kanalda? Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Hatayspor, Süper Lig'e çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmanın rövanşının ardından finale yükselecek takım belli olacak. Play-off'un ilk ayağı olan Adana Demirspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Hatayspor maçı ile ilgili merak edilenler...

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off etabının ilk ayağında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Hatayspor maçı 22 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Play-off'ta 5. kez mücadele edecek olan Adana Demirspor 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Hatayspor 1993-1994 sezonunda play-off oynadı ve Adana Demirspor'a elendi.

Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor ile Hatayspor arasında oynanacak rövanş maçının tarihi de futbolseverler tarafından merak ediliyor.

TFF'nin yayınladığı takvime göre, Hatayspor - Adana Demirspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Eşleşmelerden galip çıkan ekipler Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için 30 Mayıs Perşembe günü final maçına çıkacak.

HATAYSPOR

En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı.

Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

ADANA DEMİRSPOR

Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı.

1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.

2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.