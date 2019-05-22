Beşiktaş'ta adı hoca adayları arasında ilk sırada geçen Mircea Lucescu'nun Başkan Fikret Orman'la özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Rumen hocanın bu görüşmede, "Ufak bir dokunuşla ve yapılacak birkaç transferle bu takımı şampiyon yaparım. Yeter ki transferler gecikmesin" dediği öğrenildi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ta 2. şampiyonluğu yaşamayı çok istediğini ifade eden Lucescu, "Sizi mahcup etmem. Beşiktaş'ın eski parlak günlere dönmesi için içimde büyük bir heyecan var" dediği gelen bilgiler arasında.

GENÇ FORVET İSTİYOR...

Lucescu'nun Orman'la yaptığı görüşmede ayrıca "Burak'ın yanına genç bir golcü daha alınabilir" dediği öğrenildi.