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  • 22.05.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 14:05

'da flaş kararı

, sezon başında göreve gelen ile devam etme kararı aldı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Trabzonspor'da flaş Ünal Karaman kararı

Kulübü, teknik direktör ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ile aralarında hiçbir problemin olmadığını ifade etti.

Ünal Karaman ile aylardır yeni sezonun yapılanması ve planlamasını yaptıklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz. Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz."

Sezon başında göreve getirilen Karaman, bordo-mavili takımın başında Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 40 karşılaşmada 21 galibiyet 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Ünal Karaman yönetimindeki Trabzon, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken, Süper Lig'de ise sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyerek, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

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