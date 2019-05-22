Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak. Spor Toto 1. Lig'in play-off turu yarı final aşamasında Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor, Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Dört takımda Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Bu eşleşmelerden galip çıkan ekipler Süper Lig'e çıkan son taımı belirlemek için 30 Mayıs'ta final maçına çıkacak. Peki, TFF 1. Lig play off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaların detayları...

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig play-off maçları 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

İşte play-off fikstürü:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - OSMANLISPOR

21. 00

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Gazişehirt Gazianep play-off'ta 4. kez mücadele edecek. Osmanlıspor ise 5. kez play-off'ta yer alacak. Rövanş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR

21.00

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Adana Demirspor 5. kez play-off'ta mücadele edecek. 1993-94 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e çıktı. Hatayspor ise 1993-94 sezonunda play-off oynadı ve Adana Demirspor'a elendi. Rövanş maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Eşleşmelerden galip çıakan ekipler Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için 30 Mayıs Perşembe günü final maçına çıkacak.

PLAY-OFF'UN YABANCISI DEĞİLLER

Play-off'ta yer alacak 4 ekip de daha önce bu etapta mücadele etti.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un beşinci, Gazişehir Gaziantep'in dördüncü ve Hatayspor'un ise ikinci kez yer aldığı play-off'ta, sadece Adana Demirspor bir kez bu yolla Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu ekiplerden Hatayspor ile Adana Demirspor'un 25 sene önceki play-off eşleşmesinde Adana Demirspor rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

HATAYSPOR

En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı.

Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

ADANA DEMİRSPOR

Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı.

1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.

2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

OSMANLISPOR

Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.

Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.

2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.