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  • 22.05.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 12:31

Kalp krizi geçiren 'ın eşi 'nun kanser olduğu açıklandı

'nun 38 yaşındaki kalecisi kısa bir süre önce idman sırasında kalp krizi geçirmişti. Futbol hayatının geleceği merak edilen İspanyol kaleci cephesinden bir kötü haber daha geldi. Iker Casillas'ın eşi 'nun kanser olduğu açıklandı.

Mayıs ayının başında Porto ile çıktığı idman sırasında kalp krizi geçiren, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Iker Casillas'a bir acı haber de eşinden geldi.

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