Mayıs ayının başında Porto ile çıktığı idman sırasında kalp krizi geçiren, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Iker Casillas'a bir acı haber de eşinden geldi.
Mayıs ayının başında Porto ile çıktığı idman sırasında kalp krizi geçiren, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Iker Casillas'a bir acı haber de eşinden geldi.
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