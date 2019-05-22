Son dakika: TFF Sakaryaspor-Karagümrük finalinin Bursa'da oynanacağını açıkladı!

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı BursaBüyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Ayrıntılar geliyor...
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı BursaBüyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Ayrıntılar geliyor...
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