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  • 22.05.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 10:27

Son dakika: TFF Sakaryaspor-Karagümrük finalinin Bursa'da oynanacağını açıkladı!

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

TFF açıkladı! Final Bursa'da oynanacak

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı BursaBüyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

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