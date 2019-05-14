Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Akhisarspor final yolunda karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste kazanmak için Galatasaray'la karşılaşacak. Kupa'da en çok kupayı kaldıran takım ünvanına sahip Galatasaray ise müzesine bir kupa daha götürmek istiyor. Peki, heyecan dozu yüksek geçecek Galatasaray - Akhisarspor kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Akhisarspor maçının detayları...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 57. Türkiye Kupası, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Dördüncü hakem ise Bahattin Şimşek olacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle finale geldi. Bu maçlarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü. Kupada 8 maçta da mağlup olmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Organizasyonun 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, 2-1 ve 1-1'lik iki maçın ardından tur atladı. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 ve 4-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde yine 1. Lig takımı Hatayspor ile eşleşti. Sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, yarı finalde Spor Toto Süper Lig'de sezonun iyi takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul'daki ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Malatya'daki müsabakayı 5-2 kazanarak finale çıktı.

33 FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Galatasaray'da bu sezon Türkiye Kupası'nda 8 maçta 33 farklı futbolcu süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi 531 dakikayla kaleci İsmail Çipe oldu. 24 yaşındaki file bekçisini, 528 dakikayla 18 yaşındaki Yunus Akgün ile 509 dakikayla Norveçli Martin Linnes izledi.

Galatasaray'da forma giyen futbolcular arasında en az süreyi 5 dakikayla 19 yaşındaki Malik Karaahmet, 9 dakikayla 20 yaşındaki kaleci Batuhan Şen ve 12 dakikayla 19 yaşındaki Abdussamed Karnuçu takip etti.

EN GOLCÜSÜ YUNUS AKGÜN

Galatasaray'da bu sezon Türkiye Kupası maçlarında en golcü isim Yunus Akgün oldu.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin kupada attığı 17 golün 4'ünü kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda Türkiye Kupası'nda Yunus Akgün'ün yanı sıra Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ikişer gol buldu. Atalay Babacan, Selçuk İnan, Christian Luyindama, Emre Akbaba ve Kostantinos Mitroglou birer gollük katkı verdi.

AKHİSARSPOR ÜST ÜSTE İKİNCİ KUPA İÇİN SAHADA

Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın Galatasaray'ı yenip kupayı üst üste 2. kez kazanmak için mücadele edecek.

Ligde 32. haftanın ardından Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda eden Akhisarspor, finale kadar yükseldiği Türkiye Kupası'nda yarın Sivas'ta Galatasaray'la karşılaşacak.

Geçen yıl kupa finalinde Fenerbahçe'yi yenerek ilk defa kupayı kazanan Akhisarspor, sezon başında da TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı mağlup etmişti.

BU SEZON KUPADA MAĞLUBİYETİ YOK

Kupayı müzesine götüren 15. ekip olan Akhisarspor, bu sezon 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'u saf dışı bıraktı.

Kupada 8 maçta da mağlup olmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAYI BAŞARAN 10. TAKIM

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını finale yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım oldu.

Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.

ART ARDA İKİNCİ KUPA

Türkiye Kupası'nda daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe üst üste 2 kez kupayı kazanmıştı.

Akhisarspor da yarın Galatasaray'ı yenip bu takımların arasına girmek için mücadele edecek.

LİGDEN DÜŞÜP KUPAYI KAZANAN BURSASPOR

Türkiye Kupası'nda daha önce finale yükselen takımlardan 3'ü ligden düşmüştü. Bu ekiplerden kupayı müzesine götüren Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig'de yer almıştı.

1982-1983 sezonunda lige veda eden Mersin İdmanyurdu, finalde Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

1985-1986'da finalde Altay'ı yenerek kupayı kazanan Bursaspor, ligde küme düşme hattında yer almasına rağmen o sene geçerli olan statü doğrultusunda şampiyonluğa ulaştığı için ligden düşürülmemişti.

2006-2007'de Beşiktaş'a karşı final oynayan ve mağlup olan Kayseri Erciyesspor, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer almıştı.

TFF SÜPER KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde Süper Lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak Akhisarspor, finali kaybetse bile Galatasaray'ın ligde şampiyonluğa ulaşması halinde sarı-kırmızılı takımla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanacak.