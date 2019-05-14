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Terim iki kupayı da istiyor! Şimdi hasat zamanı

3 gün içinde çıkacağı iki finale kilitlend i. Teknik patron futbolcularına “Bütün sezonun emeği 810 dakikaya sıkıştı. Şimdi ürünleri toplama, hasat yapma zamanı” idye konuştu

Şimdi hasat zamanı

Yarın Sivas'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıkları sürdürüyor. 3 gün içinde çıkacağı iki maçı kazanması halinde sezonu çifte kupayla tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılar zafere kilitlenmiş durumda.

TAKIMLA TOPLANTI YAPTI
Fatih Terim dünkü idmanda futbolcularıyla yaptığı toplantıda bu konuya dikkat çekti... Tecrübeli hocanın "Bütün sezonun emeği 180 dakikaya sıkıştı. Şimdi ürünleri toplama zamanı" ifadesini kullandı.

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