Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider aynı puana sahip Galatsaray ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonun belli olacağı karşılaşma öncesi detaylar merak ediliyor. Galatasaray ligde averaj farkıyla lider konumda bulunuyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maç 19 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, dünkü MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular antrenmana koordinasyon ve teknik ısınmayla başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas ve sürat çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçın biletleri 14 Mayıs Salı günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Galatasaray'ın resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PFDK'nın 09.05.2019 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208, GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 123, 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlarımız dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60'ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00'da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi 19:00'dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır."