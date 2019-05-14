Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Çaykur Rizespor, mücadelede kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurduklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Kural hatasından dolayı Rizespor - Galatasaray maçının yenilenmesiyle ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık.
GALATASARAY SON DAKİKADA KAZANMIŞTI
Cumartesi günü oynanan mücadeleyi Galatasaray Diagne'nin son dakika golüyle 3-2 kazanmıştı.
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