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  • 14.05.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 10:14

Son dakika! 'ye başvurdu | maçı tekrarlanacak mı?

Son dakika... , maçının tekrarlanması için 'ye başvurduklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor TFF'ye başvurdu! Galatasaray...

'in 32. haftasında sahasında 'ı ağırlayan , mücadelede kural hatası olduğu iddiasıyla 'ye başvurduklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan 'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Kural hatasından dolayı Rizespor - Galatasaray maçının yenilenmesiyle ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık.

GALATASARAY SON DAKİKADA KAZANMIŞTI
Cumartesi günü oynanan mücadeleyi Galatasaray Diagne'nin son dakika golüyle 3-2 kazanmıştı.

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