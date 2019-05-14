Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

Dünya liglerinde sezonun son haftalarına girilirken, birbirinden önemli birçok yıldızın da takımlarıyla sözleşmeleri bitecek. Bedava olacak yıldızlar için ise kıyasıya bir transfer rekabeti yaşanacak. Özellikle golcü arayışı bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bazı isimler için savaş çıkması bekleniyor. İşte 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları...

14.05.2019 10:11 - Son Güncelleme: 14.05.2019 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





