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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

Dünya liglerinde sezonun son haftalarına girilirken, birbirinden önemli birçok yıldızın da takımlarıyla sözleşmeleri bitecek. Bedava olacak yıldızlar için ise kıyasıya bir transfer rekabeti yaşanacak. Özellikle golcü arayışı bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bazı isimler için savaş çıkması bekleniyor. İşte 2018-19 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları...

14.05.2019 10:11 - Son Güncelleme: 14.05.2019 10:12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var.


İşte sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek futbolcular...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

Emre Belözoğlu (Başakşehir): Futbolu bırakabilir

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı (Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular)

Ryan Babel (Fulham): Galatasaray'la adı geçiyor

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