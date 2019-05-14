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Maçı ’ın yönetmesi, ’ın VAR hakemi olması bekleniyor.

G.Saray - Başakşehir maçının hakemleri belli!

Pazar günü belki de şampiyonu belirleyecek olan - Başakşehir maçı öncesi en çok merak edilen konulardan birisi hakemin kim olacağı... Üst üste yapılan hataların ardından baskı altında olan kritik karşılaşmayla ilgili kararını vermiş durumda. MHK'nın ülke futbolunun en iyi hakemi olan 'ı görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'ın da VAR hakeme olacağı gelen bilgiler arasında.


KUPA FİNALİ ARSLANBOĞA'NIN
Yarın Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan finalinin hakemi belli oldu. Zorlu maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.

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