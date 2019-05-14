Pazar günü belki de şampiyonu belirleyecek olan Galatasaray- Başakşehir maçı öncesi en çok merak edilen konulardan birisi hakemin kim olacağı... Üst üste yapılan hataların ardından baskı altında olan Merkez Hakem Kurulu kritik karşılaşmayla ilgili kararını vermiş durumda. MHK'nın ülke futbolunun en iyi hakemi olan Cüneyt Çakır'ı görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mete Kalkavan'ın da VAR hakeme olacağı gelen bilgiler arasında.
KUPA FİNALİ ARSLANBOĞA'NIN
Yarın Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu. Zorlu maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak.
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