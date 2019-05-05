5 Mayıs Galatasaray – Beşiktaş maçı canlı anlatım (Galatasaray - Beşiktaş canlı yayın)

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor.
Ev sahibi Galatasaray'ın amacı Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 1 puan gerisindeki ezeli rakibini yenerek 2019'da ilk defa lider olmak ve son 3 haftaya avantajlı girmek.
2019'da müthiş bir çıkış yakalayan ve son 6 maçını kazanarak tekrar şampiyonluk potasına giren Beşiktaş'ta ise hedef, Aslantepe'de kazanarak liderle puan farkını 1'e indirip ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak 2. sıraya yerleşmek.
Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da cezalı oyuncu bulunmazken, Mitroglou'nun sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Gary Medel'in sakatlığı bulunuyor.
Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, Adem Ljajic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.
beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak zorlu derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek.
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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS HD&4K
SAAT: 19.00
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes (Nagatomo), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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