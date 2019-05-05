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  • 05.05.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 13:06

5 Mayıs ve maç sonuçları: Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş'ın kaç puanı var?

tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Şampiyonluk yarışında Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rekabeti heyecanı artırdı. Bu hafta Başakşehir deplasmanda berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. Öte yandan liderlik için yarışan Galatasaray ise en yakın rakibi Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Peki, 5 Mayıs Süper Lig puan durumu nasıl? Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kaç puanı var? İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

Zirve karıştı! İşte güncel puan durumu

güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına son 3 hafta kaldı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rekabeti merak ediliyor. Başakşehir lider konumda otururken, Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse liderlik koltuğunu Başakşehir'in elinden alacak. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kaç puanı var? İşte 5 Mayıs Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 31 18 9 4 45 18 27 63
2 Galatasaray 30 17 9 4 62 29 33 60
3 Beşiktaş 30 17 8 5 66 39 27 59
4 Trabzonspor 30 15 8 7 53 39 14 53
5 Alanyaspor 30 12 6 12 32 35 -3 42
6 Antalyaspor 30 12 6 12 34 47 -13 42
7 Yeni Malatyaspor 30 11 8 11 41 40 1 41
8 Rizespor 31 9 13 9 43 43 0 40
9 Konyaspor 30 8 14 8 33 33 0 38
10 Kasımpaşa 31 11 5 15 49 56 -7 38
11 Sivasspor 31 9 10 12 41 45 -4 37
12 Fenerbahçe 31 8 13 10 38 42 -4 37
13 Kayserispor 30 9 10 11 29 41 -12 37
14 Ankaragücü 31 10 7 14 33 48 -15 37
15 BB Erzurumspor 31 7 11 13 33 39 -6 32
16 Göztepe 30 9 3 18 28 37 -9 30
17 Bursaspor 31 5 15 11 25 36 -11 30
18 Akhisarspor 30 6 7 17 30 48 -18 25

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

3 MAYIS CUMA

Sivasspor - Başakşehir: 0-0

4 MAYIS CUMARTESİ

Ankaragücü - Rizespor: 2-2

BB Erzurumspor - Bursaspor: 2-0

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-3

5 MAYIS PAZAR

Akhisarspor - Yeni Malatyaspor:

Göztepe - Antalyaspor:

Galatsaray - Beşiktaş:

6 MAYIS PAZARTESİ

Alanyaspor - Konyaspor:

Trabzonspor - Kayserispor:

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