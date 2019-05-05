Süper Lig puan durumu güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına son 3 hafta kaldı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rekabeti merak ediliyor. Başakşehir lider konumda otururken, Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse liderlik koltuğunu Başakşehir'in elinden alacak. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kaç puanı var? İşte 5 Mayıs Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|31
|18
|9
|4
|45
|18
|27
|63
|2
|Galatasaray
|30
|17
|9
|4
|62
|29
|33
|60
|3
|Beşiktaş
|30
|17
|8
|5
|66
|39
|27
|59
|4
|Trabzonspor
|30
|15
|8
|7
|53
|39
|14
|53
|5
|Alanyaspor
|30
|12
|6
|12
|32
|35
|-3
|42
|6
|Antalyaspor
|30
|12
|6
|12
|34
|47
|-13
|42
|7
|Yeni Malatyaspor
|30
|11
|8
|11
|41
|40
|1
|41
|8
|Rizespor
|31
|9
|13
|9
|43
|43
|0
|40
|9
|Konyaspor
|30
|8
|14
|8
|33
|33
|0
|38
|10
|Kasımpaşa
|31
|11
|5
|15
|49
|56
|-7
|38
|11
|Sivasspor
|31
|9
|10
|12
|41
|45
|-4
|37
|12
|Fenerbahçe
|31
|8
|13
|10
|38
|42
|-4
|37
|13
|Kayserispor
|30
|9
|10
|11
|29
|41
|-12
|37
|14
|Ankaragücü
|31
|10
|7
|14
|33
|48
|-15
|37
|15
|BB Erzurumspor
|31
|7
|11
|13
|33
|39
|-6
|32
|16
|Göztepe
|30
|9
|3
|18
|28
|37
|-9
|30
|17
|Bursaspor
|31
|5
|15
|11
|25
|36
|-11
|30
|18
|Akhisarspor
|30
|6
|7
|17
|30
|48
|-18
|25
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
3 MAYIS CUMA
Sivasspor - Başakşehir: 0-0
4 MAYIS CUMARTESİ
Ankaragücü - Rizespor: 2-2
BB Erzurumspor - Bursaspor: 2-0
Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-3
5 MAYIS PAZAR
Akhisarspor - Yeni Malatyaspor:
Göztepe - Antalyaspor:
Galatsaray - Beşiktaş:
6 MAYIS PAZARTESİ
Alanyaspor - Konyaspor:
Trabzonspor - Kayserispor:
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