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- derbisi zirvede kaderi belirleyebilir!

G.Saray kazanırsa liderliğe oturacak, şampiyonluk için dev bir atım adacak. üç puanı alırsa 2. sıraya çıkacak. Zirvedeki ile farkı da 1’e düşürecek.

Taht oyunlarında sezon finali

Ve büyük buluşma geldi çattı... Süper Lig'de bitime 4 hafta kala zirvedeki düğümü büyük ölçüde çözecek olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi bu akşam TT Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Maçın sonucu Başakşehir'i de çok yakından ilgilendirecek.

G.SARAY LİDERLİĞE HASRET​
Cımbom seyircisi önündeki derbiden zaferle ayrılırsa uzun bir aradan sonra ligin zirvesine çıkacak. Lider Başakşehir'in averajla önüne geçecek olan G.Saray şampiyonluğa dev bir atım adacak.

KARTAL MÜTHİŞ DÖNDÜ!
Müthiş bir geri dönüşe imza atan Kartal 3 puanı alması halinde Galatasaray'ı geçip 2. sıraya çıkacak. Siyah-Beyazlılar bitime üç maç kala Başakşehir'le puan farkını da 1'e indirecek.

DERBİDE TEK EKSİK MEDEL
DEV derbi öncesi G.Saray'da eksik futbolcu yok. Beşiktaş'ta ise Medel'in sakatlığı bulunuyor.
Tüm gözler YILDIRIM'DA
BU gece gözler 'ın üzerinde olacak. Tecrübeli hakemin performansı büyük bir merakla bekleniyor.

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