Bugünkü
Takvim

Güneş derbi öncesi takımını motive etti: Önce sustur sonra vur

Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Maça fırtına gibi başlayıp tribünleri susturun. Ardından golleri sıralayın” dedi.

“Çıkın kazanın şampiyonluk gelsin”

Şenol ​Güneş'ten terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü, Galatasaray maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Bizi zorlu bir atmosfer bekliyor. Galatasaray önünde kazanmak istiyorsak maça fırtına gibi başlayıp rakibimizden daha güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. Bunu başarırsak tribünler de susar" diye konuştu.
Futbollarıyla farklılıklarını ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Eğer biz rakibe karşı üstünlüğü sağlarsak taraftarın direnci kırılır. Ardından da golleri sıralayın. Size güvenim tam" ifadesini kullandı.
Derbiyi galip bitirdikleri takdirde çok büyük avantaj elde edeceklerini ifade eden Güneş, "Çıkıp kazanın şampiyonluk gelsin. Bu sezon mutlu sona ulaşırsak bizim için en anlamlı şampiyonluk olur. Sizlere güveniyorum" dedi.

BURAK'TAN 3'ÜNCÜ DALYA
'ın golcü futbolcusu , ile oynanacak karşımaşmada görev alması halinde 'de 300. maçına çıkıp dalya yapmış olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGüneş derbi öncesi takımını motive etti: Önce sustur sonra vur
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri