Şenol ​Güneş'ten terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü, Galatasaray maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Bizi zorlu bir atmosfer bekliyor. Galatasaray önünde kazanmak istiyorsak maça fırtına gibi başlayıp rakibimizden daha güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. Bunu başarırsak tribünler de susar" diye konuştu.

Futbollarıyla farklılıklarını ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Eğer biz rakibe karşı üstünlüğü sağlarsak taraftarın direnci kırılır. Ardından da golleri sıralayın. Size güvenim tam" ifadesini kullandı.

Derbiyi galip bitirdikleri takdirde çok büyük avantaj elde edeceklerini ifade eden Güneş, "Çıkıp kazanın şampiyonluk gelsin. Bu sezon mutlu sona ulaşırsak bizim için en anlamlı şampiyonluk olur. Sizlere güveniyorum" dedi.

BURAK'TAN 3'ÜNCÜ DALYA

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak karşımaşmada görev alması halinde Süper Lig'de 300. maçına çıkıp dalya yapmış olacak.