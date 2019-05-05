G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı öncesinde takıma seslendi. Öğrencileriyle toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray olarak sezon başından beri haksızlıklara uğradık. Önemli badireler atlattık. Üzerimize çok gelindi ve sesimizi çıkarmadık. Şimdi sahaya çıkıp konuşma zamanı. Hakkımız olanı alma zamanı. Bunu yapacak gücümüz var. Beşiktaş'a karşı çıkıp aslanlar gibi mücadele edelim" dedi.

Terim, Beşiktaş derbisinde oyuncularının 90 dakika boyunca maçı yaşamaları gerektiğini vurgulayarak, "Emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç. Derbide 1 dakika bile gevşeyemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Çıkıp kazanalım ve liderlik koltuğuna oturalım" ifadelerini kullandı.