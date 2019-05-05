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  • 05.05.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 12:35

- maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan - maçının VAR hakemi oldu.

Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan - maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Maçın AVAR hakemliğini Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Karşılaşma şampiyonluğu yakından ilgilendiriyor.

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