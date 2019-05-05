Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Maçın AVAR hakemliğini Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Karşılaşma şampiyonluğu yakından ilgilendiriyor.
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