Tottenham - Ajax maçı saat kaçta başlayacak? Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin sürpriz takımları Tottenham ile Ajax, yarı finalin ilk ayağında karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi Tottenham, Hollanda temsilcisi Ajax'ı evinde konuk edecek. Peki, Tottenham - Ajax maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Tottenham - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Tottenham - Ajax maçı ile ilgili merak edilenler...

TOTTENHAM - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi yarı finalin ilk ayağında karşılaşacak Tottenham ile Ajax arasındaki maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu düdük çalacak. Mateu'nun yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto Diaz yapacak. Dördüncü hakem ise Alberto Undiano olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Eriksen, Wanyama, Rose, Lucas, Alli, Llorente

Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, De Jong, Beek, Ziyech Tadic, Neres

TOTTENHAM - AJAX MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Tottenham bugüne kadar Ajax ile oynadığı iki resmi maçı da kazandı (1981/82 Kupa Galipleri Kupası; deplasmanda 3-1 & evinde 3-0).

İngiliz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçın sadece birini kazanabilen Ajax (3-1 vs Manchester City), deplasmandaki üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı (iki kere Arsenal & bir kere Manchester City).

Tottenham, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen 40'ıncı farklı takım olmak istiyor. Tarihinde bu turnuvada ilk kez finale çıkmayı başaran son ekip ise Chelsea (2008).

Tottenham, Benfica'ya elendiği sezondan (1961/62) bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükseldi.

Sırasıyla Real Madrid ve Juventus'u eleyen Ajax, turnuva tarihinde ilk maçı iç sahada oynayıp kazanamadığı eşleşmelerde turu geçmeyi başaran ilk takım oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez yarı finale yükselen takımlar arasında Ajax'tan (%75; 6/8) daha yüksek finale çıkma yüzdesine sahip üç takım var: Benfica (%87,5; 7/8), Milan (%83,3; 10/12) ve Liverpool (%80; 8/10). Ajax, 1996/97'de Juventus'a elendiğinden bu yana bu turnuvada ilk kez yarı final oynuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 iç saha maçının sekizini kazanan Tottenham (2M), son dört karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Tottenham ayrıca son üç maçta da kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasmanı kazanan Ajax, daha önceki 31 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (11B 17M).

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında çıkardığı ilk 11'lerin yaş ortalaması en düşük ikinci, yarı finale kalan dört ekip arasında ise birinci takım konumunda (24 yıl 257 gün).

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Asyalı oyuncu olan Son Heung-min (12), bu sezon kaydettiği dört golü de eleme turlarında buldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax forması giyen Dusan Tadic'ten (9; 6 gol & 3 asist) daha fazla gol katkısı yapan tek oyuncu Lionel Messi (13).