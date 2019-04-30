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  • 30.04.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 15:18

'ta şok! Buva sözleşmesini feshetti

'ın basketbol şubesinden sıkıntılar devam ediyor. 'in Hırvat pivotu Ivan Buva, kulüpten alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Yaşanan bu fesih şoku, Beşiktaş için bir ilk değil.

Beşiktaş'ta şok! Sözleşmesini feshetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sompo Japan'ın Hırvat pivotu Ivan Buva, kulüpten alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetme kararı aldı.

'ın Hırvat pivotu Ivan Buva ile yollar ayrıldı. Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediye forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon siyah beyazlı ekibin formasıyla 41 maça çıkmıştı.

Buva bu maçları 14.3 sayı, 6.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla bitirdi. Buva'nın ödemelerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle fesih yoluna gittiği "Paramı alamadığım için bu kararı verdim" dediği öne sürüldü.

SIRADA BİR İSİM DAHA VAR

Sıradaki ismin ise Robin Benzing olması bekleniyor. Yaşanan bu ayrılık Beşiktaş Sompo Japan için bir ilk değil. Daha önce iki oyuncu ile de yollar ayrılmıştı.

KADROYA TAKVİYE YAPAMIYOR

Beşiktaş Sompo Japan'da daha önce Jason Rich ve Phil Pressey de ödeme problemleri yüzünden takımdan ayrılmıştı.

FIBA'daki dosyalarından ötürü Beşiktaş Sompo Japan, giden oyuncuların yerine bir takviye yapamayacak. Benzing'in de ayrılması durumunda takımda sadece 2 yabancı kalacak.

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