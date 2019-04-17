Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Porto Liverpool'u Dragao Stadı'nda konuk etti. Deplasman ekibi Liverpool, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Virgil Van Dijk'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Porto'nun tek golü Eder Militao'dan geldi.



Günün maçında Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda konuk etti. Deplasman ekibi Tottenham İlk maçta 1-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester City'e 4-3 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.



EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından yarı finale kalan takımlar, Liverpool - Barcelona ve Tottenham - Ajax oldu.