UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Porto Liverpool'u Dragao Stadı'nda konuk etti. Deplasman ekibi Liverpool, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Virgil Van Dijk'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Porto'nun tek golü Eder Militao'dan geldi.
Günün maçında Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda konuk etti. Deplasman ekibi Tottenham İlk maçta 1-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester City'e 4-3 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Bu sonuçların ardından yarı finale kalan takımlar, Liverpool - Barcelona ve Tottenham - Ajax oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Liverpool ve Tottenham adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Porto Liverpool'u Dragao Stadı'nda konuk etti. Deplasman ekibi Liverpool, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Virgil Van Dijk'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Porto'nun tek golü Eder Militao'dan geldi.
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