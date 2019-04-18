Dünya Ajax'ın başarını konuşuyor... Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükselen Hollanda ekibi tarihi bir başarıya imza attı. Bir önceki turda son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i dize getiren Ajax kupa 1'de tam 22 yıl sonra son 4 takım arasına kaldı. Kaptanlığını 19'luk De Ligt'ın yapdığı Ajax'ın yaş ortalaması 24... Tam 9 futbolcusunu alt yapıdan çıkaran Kırmızı-Beyazlılar başarının parayla değil sistemle geleceğini herkese gösterdi. Bir zamanlar dünya futbolunda fırtınalar estiren Ajax'ın başarısı dünya basınında geniş yankı buldu. Gazeteler "Efsane geri döndü" manşetini attı.
- Spor
- 18.04.2019
- Gazete
Efsane geri döndü! Dünya Ajax'ın başarını konuşuyor
Son 3 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’ten sonra Juventus’u da eleyen Hollanda ekibi futbol gündemine oturdu. Ajax başarının parayla değil, sistemle geleceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi...
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