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Efsane geri döndü! 'ın başarını konuşuyor

Son 3 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu ’ten sonra ’u da eleyen ekibi gündemine oturdu. Ajax başarının parayla değil, sistemle geleceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi...

Efsane geri döndü
Dünya Ajax'ın başarını konuşuyor... Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükselen Hollanda ekibi tarihi bir başarıya imza attı. Bir önceki turda son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i dize getiren Ajax kupa 1'de tam 22 yıl sonra son 4 takım arasına kaldı. Kaptanlığını 19'luk De Ligt'ın yapdığı Ajax'ın yaş ortalaması 24... Tam 9 futbolcusunu alt yapıdan çıkaran Kırmızı-Beyazlılar başarının parayla değil sistemle geleceğini herkese gösterdi. Bir zamanlar dünya unda fırtınalar estiren Ajax'ın başarısı dünya basınında geniş yankı buldu. Gazeteler "Efsane geri döndü" manşetini attı.

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