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Nefesleri kesen maçta tur bileti Tottenham’ın

Nefesleri kesen maçta tur bileti Tottenham’ın
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Manchester City'ye dün oynanan rövanşta 4-3 mağlup olsa da adını yarı finale yazdırdı. 7 golün çıktığı ve Tottenham'ın tur atladığı karşılaşma adeta nefesleri kesti. Tottenham'ın yarı finaldeki rakibi ise Ajax oldu. Dün oynanan diğer maçta Porto'yu 4-1 yenen Liverpool diğer yarı finalist oldu ve Barcelona ile eşleşti.

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