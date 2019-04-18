Nefesleri kesen maçta tur bileti Tottenham’ın

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Manchester City'ye dün oynanan rövanşta 4-3 mağlup olsa da adını yarı finale yazdırdı. 7 golün çıktığı ve Tottenham'ın tur atladığı karşılaşma adeta nefesleri kesti. Tottenham'ın yarı finaldeki rakibi ise Ajax oldu. Dün oynanan diğer maçta Porto'yu 4-1 yenen Liverpool diğer yarı finalist oldu ve Barcelona ile eşleşti.