İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor forması giyen Oumar Niasse'nin Beşiktaş'la anlaştığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak siyah beyazlılara geleceği öne sürüldü.

Ada basınında Oumar Niasse için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarış içerisinde olduğu ancak Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazıldı.

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu 2014/2015 sezonunda Akhisarspor'dan Lokomotiv Moskova'ya 5.5 milyon euroya transferolmuştu.