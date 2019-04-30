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  • 30.04.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 10:53

Bomba iddia! Niasse'la anlaştı...

Everton’ın golcüsü ’ın ’la anlaştığı ve sezon sonunda bedelsiz şekilde takımından ayrılacağı iddia edildi.

İngiliz basınından bomba iddia

İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce 'de Akhisarspor forması giyen 'nin 'la anlaştığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak siyah beyazlılara geleceği öne sürüldü.

Ada basınında Oumar Niasse için ve Beşiktaş'ın yarış içerisinde olduğu ancak Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazıldı.

Bu sezon 'de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu 2014/2015 sezonunda Akhisarspor'dan 'ya 5.5 milyon euroya transferolmuştu.

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